Super green pass in Toscana: Giani, nessun contraccolpo su trasporti e uffici pubblici (Di lunedì 6 dicembre 2021) Nella prima giornata di entrata in vigore del nuovo decreto sul green pass non ci sono stati contraccolpii Toscana. Lo ha detto il presidente della Regione Eugenio Giani dopo aver preso visione dei risultati dei primi controlli su mezzi di trasporto e uffici pubblici L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 6 dicembre 2021) Nella prima giornata di entrata in vigore del nuovo decreto sulnon ci sono stati contraccolpii. Lo ha detto il presidente della Regione Eugeniodopo aver preso visione dei risultati dei primi controlli su mezzi di trasporto eL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

stanzaselvaggia : Sono a Roma da 24 ore e mentre pensiamo al super green pass non ho avuto ancora l’onore di esibire il mio misero gr… - Agenzia_Ansa : Scatta il Super Green pass, le regole della stretta. Da lunedì niente ristorante, stadio o teatro per i no vax… - Agenzia_Ansa : Scatta il Super Green pass, è record di certificati verdi scaricati #ANSA - ombrysan : RT @martinoloiacono: Fabrizio Pregliasco: Il super green pass? 'È utile anche se è vero che è un po' autoritario, lede un po' la libertà, m… - alessio78654850 : @gabrillasarti2 @Nicolet84520681 hanno fatto bene, in galera ci deve andare chi va sul tram senza super green pass!… -