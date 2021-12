Summit democrazia | ambasciatore cinese a Roma | “No a bullismo Usa”

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Il “per la” convocato da Joe Biden per il 9 e 10 dicembre è “un pretesto per fomentare un confronto fra fazioni, noi ci opponiamo fermamente a questi tentativi di dividere la comunità internazionale e di ‘privatizzare la’, è estremamente antidemocratico tentare di contenere altre nazioni, strumentalizzando la”. Lo scrive in un intervento esclusivo per l’Adnkronos l’Li Junhua, denunciando il “” degli Stati, “contrario al senso stesso di”. “Da un po’ di tempo a questa parte, la Cina viene etichettata come un Paese ‘non democratico’. Ciò deriva da un’errata interpretazione del concetto di, ma soprattutto da un ...

Taiwan è d'altro canto uno degli oltre cento attori invitati dalla Casa Bianca al "sulla" convocato per il 9 e 10 dicembre, decisione che ha già sollevato critiche da parte della ...... aggirando dunque veti come quello dell'Ungheria che soltanto la scorsa settimana ho bloccato la partecipazione dell'Unione alper laconvocato dagli Stati Uniti. La ragione? È l'..."La presidente della Commissione prenderà parte giovedì pomeriggio, in videoconferenza, al Summit per la democrazia organizzato dal presidente Joe Biden", ha annunciato oggi il portavoce capo ...Intanto la Casa Bianca prepara un’iniziativa per frenare l’export tech verso la Cina Viktor Orbán non ci sta, a rimanere fuori dal summit per la democrazia che il presidente statunitense Joe ...