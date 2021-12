Secondo Tapiro d’Oro per Mourinho da quando è alla Roma: anche stavolta non l’ha ritirato (Di lunedì 6 dicembre 2021) José Mourinho ha già ricevuto il suo Secondo Tapiro d’Oro da quando è alla Roma, il primo era arrivato dopo il pesante ko sul campo del Bodo, l’ultimo dopo la sconfitta di sabato sera con l’Inter (sua ex squadra). Un mese fa il portoghese schivò l’inviato di Striscia la Notizia non ritirando il premio, questa volta il copione è stato pressoché lo stesso. Staffelli gli ha chiesto: “Dopo il triplete c’è stata la tripletta. Dica la verità, ha perso apposta perché è ancora interista?”, lui se n’è andato senza rispondere. Lo riportano Tuttogossipnews e Lalaziosiamonoi. Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 6 dicembre 2021) Joséha già ricevuto il suoda, il primo era arrivato dopo il pesante ko sul campo del Bodo, l’ultimo dopo la sconfitta di sabato sera con l’Inter (sua ex squadra). Un mese fa il portoghese schivò l’inviato di Striscia la Notizia non ritirando il premio, questa volta il copione è stato pressoché lo stesso. Staffelli gli ha chiesto: “Dopo il triplete c’è stata la tripletta. Dica la verità, ha perso apposta perché è ancora interista?”, lui se n’è andato senza rispondere. Lo riportano Tuttogossipnews e Lalaziosiamonoi. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

