Roma-Inter | pugno ad uno steward | daspo a tifoso nerazzurro

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Unad uno, che stava svolgendo il suo servizio nel cordone di discurezz per il deflusso degli spettatori, è stato sferrato al termine di, da unospite. L’autore dell’aggressione, immediatamente individuato dagli agenti della Polizia di Stato, è stato identificato per G.T., 28enne di Reggio Emilia, e arrestato. Oggi, dopo la convalida dell’arresto, l’Autorità Giudiziaria ha disposto per lui l’obbligo di presentazione alla P.G. nel luogo di residenza. Il Questore, sulla base dell’istruttoria della Divisione Polizia Anticrimine, ha emesso nei confronti del 28enne, il provvedimento del D.A.S.P.O. (divieto accesso a manifestazioni sportive) che vieterà allo stesso l’accesso per 4 anni all’no degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio ...

E' stato arrestato sabato scorso, durante la partita di calcio Roma-Inter valevole per il campionato di serie A, un 28enne di Reggio Emilia. Per lui, identificato per G. T, è stata immediata anche la notifica del provvedimento Daspo del Questore di Roma-Inter, pugno ad uno steward: daspo per tifoso nerazzurro identificato dopo la partita dell'Olimpico. Ecco i dettagli ...Arrestato sabato scorso in occasione dell'incontro di calcio Roma – Inter valevole per il campionato di serie A. Al termine della partita, nel settore dedicato alla tifoseria ospite veniva predisposto ...