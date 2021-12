Regno Unito. Pugno duro del premier Boris Johnson contro la droga (Di lunedì 6 dicembre 2021) Oltre allo stanziamento da 300 milioni di sterline si prevedono, fra l'altro, nuovi poteri per la polizia, come quello di risalire tramite i cellulari degli spacciatori ai loro clienti e contattarli per convincerli a cambiare stile di vita Leggi su rainews (Di lunedì 6 dicembre 2021) Oltre allo stanziamento da 300 milioni di sterline si prevedono, fra l'altro, nuovi poteri per la polizia, come quello di risalire tramite i cellulari degli spacciatori ai loro clienti e contattarli per convincerli a cambiare stile di vita

