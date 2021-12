Premio Elio Petri | attribuito a “I Giganti” di Bonifacio Angius

(Di lunedì 6 dicembre 2021) È arrivato anche quest’anno il momento di svelare a quale film, tra i 6 in concorso, la giuria abbia deciso di attribuire ilogni anno dal Festival del Cinema di Porretta. A chi è statoil”? Per il 2021 il riconoscimento va a Idi. La motivazione La giuria presieduta da Walter Veltroni e composta da Steve Della Casa, David Grieco, Giacomo Manzoli, Alfredo Rossi, Paola Pegoraroe Jean A. Gili, ha deciso di premiare il film dicon la seguente motivazione: “Un film estremo, al tempo stesso realistico e visionario. Un film che racconta di ...

È il caso del prestigioso Premio Elio Petri, giunto alla sua terza edizione ed attribuito, per quest'anno, a I Giganti di Bonifacio Angius. Inoltre, a coronamento della XX edizione, è stato anche