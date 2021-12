Papa Francesco bacchetta la Commissione Ue: «Il documento sul Natale? Era fuori dal tempo» (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il documento della Commissione Ue, poi ritirato, in cui si sconsigliavano riferimenti al Natale «è un anacronismo», ha detto Papa Francesco. «Nella storia – ha poi continuato Bergoglio -, tante dittature hanno cercato di fare queste cose, penso a Napoleone, o alla dittatura nazista, alla comunista». «Oggi è una moda, di una laicità annacquata, è acqua distillata. Ma non funzionò durante la storia», ha aggiunto Francesco, puntando anche il dito contro le colonizzazioni ideologiche «di cui l’Ue non deve farsi veicolo». La scorsa settimana, l’Ue aveva diffuso un documento dal titolo Guidelines for inclusive communication, indirizzato ai funzionari Ue per l’uso di una lingua inclusiva e non discriminatoria, salvo poi ritirare lo stesso documento poche ore ... Leggi su open.online (Di lunedì 6 dicembre 2021) IldellaUe, poi ritirato, in cui si sconsigliavano riferimenti al«è un anacronismo», ha detto. «Nella storia – ha poi continuato Bergoglio -, tante dittature hanno cercato di fare queste cose, penso a Napoleone, o alla dittatura nazista, alla comunista». «Oggi è una moda, di una laicità annacquata, è acqua distillata. Ma non funzionò durante la storia», ha aggiunto, puntando anche il dito contro le colonizzazioni ideologiche «di cui l’Ue non deve farsi veicolo». La scorsa settimana, l’Ue aveva diffuso undal titolo Guidelines for inclusive communication, indirizzato ai funzionari Ue per l’uso di una lingua inclusiva e non discriminatoria, salvo poi ritirare lo stessopoche ore ...

