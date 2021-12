Non vaccinati e rischio di morte, i veri numeri (Di lunedì 6 dicembre 2021) Non sono mai stato un estimatore di Nanni Moretti tuttavia, nel leggere alcuni titoloni in merito ad un recentissimo report dell’Istituto superiore di sanità, mi è venuto subito in mente il suo celebre “ma come parla? Le parole sono importanti!”. Tant’è che l’Ansa, la più autorevole agenzia di stampa del Paese, così riporta: “Iss, un non vaccinato rischia la morte 9 volte più dei vaccinati”. Altrettanto terrorizzante il titolo dell’Agi, agguerrita concorrente dell’Ansa: “Per l’Iss i non vax rischiano la morte 9 volte di più”. Dopodiché, approfondendo rapidamente la notizia, scopriamo che secondo Il Sole 24 Ore le cose non stanno affatto in questi termini. Nel riportare ampi passaggi del citato documento il quotidiano economico spiega che “analizzando il numero dei decessi degli over 80 (leggasi persone sopra gli ottanta anni) il tasso ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 6 dicembre 2021) Non sono mai stato un estimatore di Nanni Moretti tuttavia, nel leggere alcuni titoloni in merito ad un recentissimo report dell’Istituto superiore di sanità, mi è venuto subito in mente il suo celebre “ma come parla? Le parole sono importanti!”. Tant’è che l’Ansa, la più autorevole agenzia di stampa del Paese, così riporta: “Iss, un non vaccinato rischia la9 volte più dei”. Altrettanto terrorizzante il titolo dell’Agi, agguerrita concorrente dell’Ansa: “Per l’Iss i non vax rischiano la9 volte di più”. Dopodiché, approfondendo rapidamente la notizia, scopriamo che secondo Il Sole 24 Ore le cose non stanno affatto in questi termini. Nel riportare ampi passaggi del citato documento il quotidiano economico spiega che “analizzando il numero dei decessi degli over 80 (leggasi persone sopra gli ottanta anni) il tasso ...

