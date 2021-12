Napoli, per il CIES Elmas può valere 70 milioni, anche più di Camavinga e Tchouameni (Di lunedì 6 dicembre 2021) Si sfregano le mani in casa Napoli. Secondo quanto riportato dal CIES, il Centro Internazionale di Studi sullo Sport, Eljif Elmas è a tutti gli effetti uno dei giovani giocatori più importanti del calcio internazionale. E anzi, grazie ad un loro prestigioso studio viene fuori come il nordmacedone avrebbe il potenziale per avere una valutazione di addirittura 70 milioni di euro. Una cifra altissima, tra le più importanti di tutta Europa. In prospettiva Elmas è considerato uno dei gioielli del calcio mondiale, con un valore anche più alto di Eduardo Camavinga del Real Madrid (60) e Aurelien Tchouameni del Monaco (40). SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 6 dicembre 2021) Si sfregano le mani in casa. Secondo quanto riportato dal, il Centro Internazionale di Studi sullo Sport, Eljifè a tutti gli effetti uno dei giovani giocatori più importanti del calcio internazionale. E anzi, grazie ad un loro prestigioso studio viene fuori come il nordmacedone avrebbe il potenziale per avere una valutazione di addirittura 70di euro. Una cifra altissima, tra le più importanti di tutta Europa. In prospettivaè considerato uno dei gioielli del calcio mondiale, con un valorepiù alto di Eduardodel Real Madrid (60) e Aureliendel Monaco (40). SportFace.

