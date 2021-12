Montella su Balotelli | “La Nazionale è il suo chiodo fisso”

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Vincenzo, attuale tecnico del club turco dell’Adana Demirspor, dove allena anche Mario, ha parlato a Radio Anch’io Sport del desiderio dell’ex attaccante di Milan e Inter di tornare in. Mario, attaccante dell’Adana Demirspor Queste le parole del tecnico ex Fiorentina: “Mario ha comequello di tornare in, ne ha davvero grande voglia. Sa che non è facile perché manca dall’azzurro da tanti anni. Io lo sto seguendo, perché deve crescere di condizione, ma ce la mette tutta e soprattutto ha l’obiettivo di provarci. Poi starà a Mancini valutare e fare la sua scelta nei prossimi mesi”. Insomma un messaggio forte e chiaro a Roberto Mancini, Mariovuole tornare in azzurro.

ADANA (Turchia) - L'attuale tecnico del club turco dell'Adana Demirspor, Vincenzo, ha raccontato a Radio Anch'io Sport il desiderio del suo giocatore Mariodi tornare a vestire la maglia della Nazionale : " Marioha come chiodo fisso quello di tornare ...Il tecnico dell'Adana Demirspor Vincenzoa Radio Rai ha parlato di Mario: 'Ha il chiodo fisso di tornare in Nazionale, non è facile e lo sa perché è da tanto che non ci va. Lo sto seguendo in questo, ha l'obiettivo di ...