Mancini: «Ci siamo complicati la vita ma ora abbiamo Immobile che segna più di tutti»

Roberto Mancini ha rilasciato delle brevi dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport circa le qualificazioni ai prossimi Mondiali in Qatar Roberto Mancini era presente ieri in Arabia Saudita per il Gran Premio di Formula 1 e ha parlato così a Sky Sport. QUALIFICAZIONE – «Ci siamo complicati un po' la vita, vedremo a marzo. Non sarà semplice ma abbiamo delle buone possibilità. Scamacca? abbiamo dei ragazzi giovani che possono crescere per il futuro. Adesso abbiamo Immobile che segna più di tutti, abbiamo avuto sfortuna che nelle ultime gare ha sempre avuto infortuni, solo questo».

