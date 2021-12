L’Albero di Salvataggio di Ruben D’Agostino presso la Lega Navale di Napoli

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Il prossimo 9 dicembre 2021 l’artista napoletanopresenterà preso la sede dellaItaliana, sezione di, sita in via Porticciolo del Molosiglio, la sua ultima installazione, dal titolodi. L’opera sarà realizzata con una zattera gonfiabile, dei remi e una serie di giubbotti diavvolti da laccetti e sarà simile a un albero di Natale o a una capanna. Nel momento in cui l’Europa si prepara a festeggiare la nascita di Gesù Cristo – il Verbo fatto carne e venuto al mondo in una stalla – nel Mediterraneo, e non solo, si continua a morire. È infatti notizia recente la morte di trentatré migranti nel canale della Manica, così come il decesso ...