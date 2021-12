Imu, si avvicina la scadenza: a chi spettano esenzioni e riduzioni (Di lunedì 6 dicembre 2021) Imu, si avvicina il termine per pagare la seconda rata o il saldo dell’intera tassa, a seconda che si sia scelto il pagamento dilazionato o in un’unica soluzione. L’appuntamento con il pagamento è per il 16 dicembre. Ricordiamo che devono versare l’Imu coloro che possiedono fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. L’Imu non si paga sulla prima casa, l’abitazione principale, a patto che questa non rientri tra le categorie degli immobili di lusso. Ci sono anche delle riduzioni ed esenzioni totali, per alcuni anche per il 2022, che ha previsto il governo per via delle difficoltà economiche causate dalla pandemia. Imu, chi deve pagare la tassa Devono versare l’Imu coloro che possiedono: fabbricati, esclusa l’abitazione principale (salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 6 dicembre 2021) Imu, siil termine per pagare la seconda rata o il saldo dell’intera tassa, a seconda che si sia scelto il pagamento dilazionato o in un’unica soluzione. L’appuntamento con il pagamento è per il 16 dicembre. Ricordiamo che devono versare l’Imu coloro che possiedono fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. L’Imu non si paga sulla prima casa, l’abitazione principale, a patto che questa non rientri tra le categorie degli immobili di lusso. Ci sono anche delleedtotali, per alcuni anche per il 2022, che ha previsto il governo per via delle difficoltà economiche causate dalla pandemia. Imu, chi deve pagare la tassa Devono versare l’Imu coloro che possiedono: fabbricati, esclusa l’abitazione principale (salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e ...

Advertising

infoitinterno : Rimini, si avvicina la scadenza della seconda rata Imu - CorriereRomagna : Rimini, si avvicina la scadenza della seconda rata Imu - - infoitinterno : Imu, si avvicina la scadenza del 16 dicembre. Ecco chi deve pagare e chi no - RadioTadino : RT @SkyTG24: Imu, si avvicina la scadenza del 16 dicembre. Ecco chi deve pagare e chi no - statodelsud : Imu, si avvicina la scadenza del 16 dicembre. Ecco chi deve pagare e chi no -