I BTS hanno deciso di prendersi una pausa

(Di lunedì 6 dicembre 2021) I BTSannunciato che si prenderanno un lungo periodo di. Ma l’etichetta Big Hit con sede a Seoul ha specificato che si tratta di un momento di riposo. Di conseguenza non corrisponde ad uno scioglimento. Come riporta Billboard, la band metterà inl’attività una volta terminati tutti i prossimi eventi in scaletta … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

