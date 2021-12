Fedez disegna per Yamamay una collezione di tute unisex per uomo | donna e bambino

(Di lunedì 6 dicembre 2021), ambasciatore “digitale” didalla scorsa primavera, hato , e firmato con il suo nome, si legge in una nota, “una capsule collection in limited edition diin cotone per adulti e bambini”. “Stay Home Rules”, continua il comunicato, è “unagiovane e colorata ispirata ai momenti di relax tra le mura domestiche che riflette lo stile casual e sportivo del cantante. Fanno da filo conduttore a tutte le, i colori pastello e delle icone stilizzate che ispirandosi alla dimensione del gaming riprendono in maniera divertente le classiche attività che contraddistinguono i momenti di svago casalinghi in famiglia, con gli amici o con la dolce metà: “get a nap”, “play”, “drink water”, “have a snack” e “make love”. Albicocca, grigio e viola chiaro la palette ...

