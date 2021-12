De Zerbi è pronto a fare un bel dispetto a Gasperini (Di lunedì 6 dicembre 2021) Non solo l’Atalanta su Jeremie Boga: anche lo Shakhtar Donetsk ci prova, De Zerbi vuole provare a battere sul tempo Gasperini. L’Atalanta tiene d’occhio ormai da un po’ di tempo Jeremie Boga. L’esterno sinistro, specialmente con l’ormai quasi certa cessione di Aleksey Miranchuck, potrebbe rivelarsi l’innesto giusto nel reparto offensivo della Dea. Gasperini lo vorrebbe Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 6 dicembre 2021) Non solo l’Atalanta su Jeremie Boga: anche lo Shakhtar Donetsk ci prova, Devuole provare a battere sul tempo. L’Atalanta tiene d’occhio ormai da un po’ di tempo Jeremie Boga. L’esterno sinistro, specialmente con l’ormai quasi certa cessione di Aleksey Miranchuck, potrebbe rivelarsi l’innesto giusto nel reparto offensivo della Dea.lo vorrebbe Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Sangio_Giulia_ : RT @AmiciUfficiale: ON STAGE Sangiovanni con la sua 'Guccy bag' è pronto a convincere il suo prof Rudy Zerbi e i rappresentanti della radio… - _silviacolella : RT @AmiciUfficiale: ON STAGE Sangiovanni con la sua 'Guccy bag' è pronto a convincere il suo prof Rudy Zerbi e i rappresentanti della radio… - marianna_aversa : RT @AmiciUfficiale: ON STAGE Sangiovanni con la sua 'Guccy bag' è pronto a convincere il suo prof Rudy Zerbi e i rappresentanti della radio… - alexiuss11 : RT @AmiciUfficiale: ON STAGE Sangiovanni con la sua 'Guccy bag' è pronto a convincere il suo prof Rudy Zerbi e i rappresentanti della radio… -