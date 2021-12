Covid, le terapie intensive continuano a riempirsi, l’appello dei rianimatori: “Vaccinatevi ed usate le precauzioni” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Come riferito stamane dall’Istituto superiore di Sanità, l’Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali), avrebbe riferito che, almeno al 2 dicembre, oltre che ad osservare “una maggiore incidenza di casi diagnosticati nella popolazione non vaccinata”, nelle ultime settimane le terapie intensive hanno visto crescere il numero dei pazienti ricoverati. Nello specifico, si legge nel comunicato dell’Iss, al 2 dicembre, ben quattro regioni, i pazienti Covid hanno superato la soglia critica del 10% dell’occupazione di posti nelle terapie intensive: in Friuli (15%), in Umbria (11%), in Veneto (11%), e nella Provincia autonoma di Bolzano (14%). Il presidente degli anestesisti e rianimatori: “La nostra maggiore preoccupazione sono le altre patologie” Intanto, a rappresentanza ... Leggi su italiasera (Di lunedì 6 dicembre 2021) Come riferito stamane dall’Istituto superiore di Sanità, l’Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali), avrebbe riferito che, almeno al 2 dicembre, oltre che ad osservare “una maggiore incidenza di casi diagnosticati nella popolazione non vaccinata”, nelle ultime settimane lehanno visto crescere il numero dei pazienti ricoverati. Nello specifico, si legge nel comunicato dell’Iss, al 2 dicembre, ben quattro regioni, i pazientihanno superato la soglia critica del 10% dell’occupazione di posti nelle: in Friuli (15%), in Umbria (11%), in Veneto (11%), e nella Provincia autonoma di Bolzano (14%). Il presidente degli anestesisti e: “La nostra maggiore preoccupazione sono le altre patologie” Intanto, a rappresentanza ...

