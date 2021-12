Advertising

SorryNs : RT @Codacons: A fronte di un'#inflazione così elevata, e considerato l’ormai certo rincaro delle #bollette di luce e gas che scatterà a gen… - Codacons : A fronte di un'#inflazione così elevata, e considerato l’ormai certo rincaro delle #bollette di luce e gas che scat… - ansa_economia : Commercio: Istat, vendite ottobre +0,1% su mese, +3,7% anno. Battuta d'arresto per le vendite on line (-3,7%) #ANSA - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Commercio, Istat: calano le vendite online per la prima volta dal 2016 #istat - MediasetTgcom24 : Commercio, Istat: calano le vendite online per la prima volta dal 2016 #istat -

Ultime Notizie dalla rete : Commercio Istat

A ottobre 2021 l'stima una moderata crescita congiunturale per le vendite al dettaglio (+0,1% in valore e +0,2% ...2%) mentre si registra un calo per ilelettronico ( - 3,7%).quanto emerge da una analisi Coldiretti/Censis diffusa in merito agli ultimi datisulal dettaglio a ottobre che evidenziano il primo storico calo dal 2016 delle vendite on line Sono più della metà, il 64%, gli italiani che lasciano da parte il web e tornano a ...L’Istat ha diffuso idati sulle vendite al dettaglio di ottobre con risultati, almeno a prima vista, piuttosto insoliti. Per la prima volta dal 2016 (ossia dall’inizio delle rilevazioni per questa voce ...L’Istat ha appena pubblicato l’andamento sui consumi al dettaglio. Per l’Istituto di statistica, a ottobre 2021 ne continua l’evoluzione positiva delle vendite, in termini sia congiunturali sia tenden ...