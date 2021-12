Cgil e Uil proclamano lo sciopero generale (Di lunedì 6 dicembre 2021) Cgil e Uil hanno proclamato lo sciopero generale di 8 ore per il prossimo 16 dicembre, con manifestazione nazionale a Roma e con il contemporaneo svolgimento di analoghe e interconnesse iniziative interregionali in altre 4 città. Venerdì scorso, la Cgil, e questa sera, la Uil, hanno riunito i propri singoli organismi statutari per una valutazione sulla manovra economica varata dal Governo. “Pur apprezzando lo sforzo e l’impegno del premier Draghi e del suo esecutivo - spiegano i sindacati - la manovra è stata considerata insoddisfacente da entrambe le organizzazioni sindacali, in particolare sul fronte del fisco, delle pensioni, della scuola, delle politiche industriali e del contrasto alle delocalizzazioni, del contrasto alla precarietà del lavoro soprattutto dei giovani e delle donne, della non autosufficienza, ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 6 dicembre 2021)e Uil hanno proclamato lodi 8 ore per il prossimo 16 dicembre, con manifestazione nazionale a Roma e con il contemporaneo svolgimento di analoghe e interconnesse iniziative interregionali in altre 4 città. Venerdì scorso, la, e questa sera, la Uil, hanno riunito i propri singoli organismi statutari per una valutazione sulla manovra economica varata dal Governo. “Pur apprezzando lo sforzo e l’impegno del premier Draghi e del suo esecutivo - spiegano i sindacati - la manovra è stata considerata insoddisfacente da entrambe le organizzazioni sindacali, in particolare sul fronte del fisco, delle pensioni, della scuola, delle politiche industriali e del contrasto alle delocalizzazioni, del contrasto alla precarietà del lavoro soprattutto dei giovani e delle donne, della non autosufficienza, ...

Advertising

TeresaBellanova : In viaggio verso Roma, collegata con i sindacati scuola Cgil, Uil, Snals Confsal e Gilda che hanno chiesto un confr… - impercezione : RT @maurovanetti: La CGIL e la UIL hanno proclamato lo sciopero generale per giovedì 16 dicembre. - Livia_DiGioia : RT @GiovanniPaglia: CGIL e UIL proclamano lo sciopero generale. In due parole, era ora. Tasse, contratti, pensioni, bollette, licenziamenti… - blidonni : RT @dariodivico: La proclamazione dello sciopero generale da parte di Cgil e Uil. Senza la CISL - AngiolinaRuta : RT @GiovanniPaglia: CGIL e UIL proclamano lo sciopero generale. In due parole, era ora. Tasse, contratti, pensioni, bollette, licenziamenti… -