Cagliari-Torino 0-0 | è Juric contro Mazzarri Il più pericoloso davanti è Bremer Carboni di testa | alto

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Dopo il ko a Roma e il deludente pari con l’Empoli, il Toro cerca la vittoria con la penultima in classifica. Per essere più vicini all’Europa che alla zona retrocessione

Advertising

MatteoBarzaghi : Darmian e Ranocchia. Difficile vederli prima del Cagliari. Più semplice tra Salernitana 17/12 e Torino 22/12. Poi d… - antocheeks96 : Meglio ascoltare alla radio Cagliari Torino. #VergognaReportRai3 - JohnPoveridge : Guardare laconicamente cagliari torino per il giochino mentre scrivo quello che farà l’ue per i prossimi 5 anni sul… - 62_milly : @ilciccio67 Tranquillo Cagliari- Torino - betty0tieno : @BettKMax Cagliari 3-2 Torino #BettMaxx -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Torino

Le parole del difensore delMergim Vojvoda a pochi minuti dal fischio d'inizio del match contro ilMergim Vojvoda, ai microfoni di DAZN, ha parlato prima di. TESTA ...di Stefano Belli} DIRETTA/Primavera (risultato finale 0 - 0) che emozioni nella ripresa!STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A La diretta tv di ...PRIMO TEMPO 25' Contropiede veloce del Toro, si salva in area il Cagliari. 24' Sbaglia Milinkovic-Savic in appoggio, il Cagliari può approfittarne ma non lo fa. 23' Gara ...PRIMO TEMPO 22' Schema sul secondo palo, colpo di testa di Carboni, palla alta sopra la traversa. 21' Punizione adesso conquistata da Joao Pedro, Cagliari che può mettere palla ...