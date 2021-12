(Di lunedì 6 dicembre 2021) Durante la puntata dicon ledi sabato 4 dicembre 2021, il pubblico a casa ha deciso e la coppia formata dae Lucrezia Lando è stata eliminata. Nonostante i complimenti ricevuti dalla giudice Carolyn Smith, che ha definito la performance “geniale”, il televoto non ha risparmiato i due ballerini. I telespettatori, infatti hanno deciso di salvare la coppia Alvise Rigo e Tove Villfor e quindi per il pilota di vasto l’avventura atermina qui. Vi raccomandiamo...con le, Morgan su:"Impone la sua negatività" A non essere d’accordo con gli apprezzamenti di Smith,...

Ballando_Rai : ?? SPAREGGIO ?? ?? Se vuoi salvare @alvise_rigo e @tove_villfor vota con un "mi piace" ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @arisa_official e @vito_coppola vota con un "mi piace" ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? SPAREGGIO ?? ?? Se vuoi salvare @andreaiannone29 e @LandoLucrezia vota con un "mi piace" ? #BallandoConLeStelle

Sabrina Salerno "? Non criticatemi gratuitamente"/ "Ma cos'avete visto?" Sulle illazioni che Gianna Orru voleva avere una relazioneil suo presunto truffatore: "Lui ha cercato di dire che ...le stelle vince per la prima volta la sfida col diretto competitor (show di Baglioni al posto della corazzata De Filippi) e scopre pure i finalisti. Il generale Carlucci specifica subito ...Ballando con le stelle: è scontro tra Selvaggia Lucarelli e Andrea Iannone. Lei non ha apprezzato l'esibizione e lui allora la invita a cena.Ieri è andata in onda un’altra puntata di Domenica In, condotta da Mara Venier che era in ottima forma nonostante tutti gli incovenienti che spesso le accadono. Come al solito, c’è stato un segmento d ...