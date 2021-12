Avvistato uno sciacallo dorato, è la prima volta in Toscana (Di lunedì 6 dicembre 2021) Montemurlo (Prato), 6 dicembre 2021 - Lo sciacallo dorato (Canisaureus) è in Toscana . A rivelarlo sono gli operatori di Natural Oasis e Fondazione Parsec, che lo hanno Avvistato a Cava Volpaie , l'... Leggi su lanazione (Di lunedì 6 dicembre 2021) Montemurlo (Prato), 6 dicembre 2021 - Lo(Canisaureus) è in. A rivelarlo sono gli operatori di Natural Oasis e Fondazione Parsec, che lo hannoa Cava Volpaie , l'...

A rivelarlo sono gli operatori di Natural Oasis e Fondazione Parsec, che lo hanno avvistato a Cava ... potrebbe essere il primo arrivato in Toscana o uno di molti già presenti sul territorio e ...

Sciacallo dorato in Toscana: il lupo orientale avvistato a Cava Volpaie A rivelarlo sono gli operatori di Natural Oasis e Fondazione Parsec, che lo hanno avvistato a Cava ... potrebbe essere il primo arrivato in Toscana o uno di molti già presenti sul territorio e ...

Si tratta di un canide molto simile al lupo, ripreso dagli operatori di Natural Oasis e Fondazione Parsec nell'oasi della biodiversità a Bagnolo di Montemurlo ...

