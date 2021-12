Arrestato Massimo Ferrero, il presidente della Sampdoria non coinvolta (Di lunedì 6 dicembre 2021) Massimo Ferrero è stato Arrestato, il presidente della Sampdoria finisce in manette ma la società blucerchiata non è coinvolta. Ferrero è stato Arrestato dalla guardia di finanza nell’ambito una inchiesta della procura di Paola per reati societari e bancarotta. Secondo le prime indicazioni la società Sampdoria non è coinvolta con l’arresto di Ferrero che è stato tradotto in carcere insieme con altre 5 persone. Ferrero ieri era allo stadio per assistere alla sfida tra Sampdoria e Lazio. seguono aggiornamenti L'articolo proviene da Calcio Napoli notizie su Napolipiu.com. Leggi su napolipiu (Di lunedì 6 dicembre 2021)è stato, ilfinisce in manette ma la società blucerchiata non èè statodalla guardia di finanza nell’ambito una inchiestaprocura di Paola per reati societari e bancarotta. Secondo le prime indicazioni la societànon ècon l’arresto diche è stato tradotto in carcere insieme con altre 5 persone.ieri era allo stadio per assistere alla sfida trae Lazio. seguono aggiornamenti L'articolo proviene da Calcio Napoli notizie su Napolipiu.com.

Advertising

sportface2016 : +++Arrestato il presidente della #Sampdoria Massimo #Ferrero. Il club non risulta coinvolto+++ - Agenzia_Ansa : FLASH | Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero è stato arrestato dalla Guardia di Finanza. #ANSA - petergomezblog : Massimo Ferrero, arrestato il presidente della Sampdoria: è accusato di bancarotta - giovann92669360 : RT @Agenzia_Ansa: Massimo #Ferrero è stato arrestato nell'ambito di un inchiesta della procura di Paola per reati societari e bancarotta. L… - GlaspinaOff : RT @ilpost: Massimo Ferrero, produttore cinematografico e presidente della Sampdoria, è stato arrestato per bancarotta -