Allarme hacker | Void Balaur | la pericolosa gang informatica in grado di sottrarci dati in ogni momento

Si chiama Void Balaur ed è una gang informatica molto nota negli ambienti del cyber crimine. E' infatti una delle più note fra gli hacker "cattivi", ed è un gruppo in grado di penetrare praticamente ogni sistema informatico. Stando al rapporto dettagliato pubblicato dagli analisti di Trend Micro, si tratta di individui che negli ultimi tempi hanno compromesso aziende ma anche privati, rubando posta e informazioni riservate, per poi rivendere i dati ai clienti e guadagnano molti denari, tutti in criptovalute ovviamente. "Uno dei cybermercenari più prolifici – scrive a riguardo TrendMicro – è Void Balaur, un gruppo di lingua russa che ha lanciato attacchi contro diversi settori e industrie in tutto il ...

