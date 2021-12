Vaccino 5-11 anni, Rasi: “Nei reparti crescono i casi tra bambini” (Di domenica 5 dicembre 2021) Vaccino anti-Covid ai bambini tra i 5-11 anni, la campagna di immunizzazione partirà a breve. ”Ci aspettiamo un avvio cauto, perché anche qui chi poteva stare zitto non l’ha fatto, chi ha parlato senza avere ancora i dati non l’ha fatto” ha detto il consigliere del commissario straordinario Figliuolo, Guido Rasi, a Mezz’ora in più’ sui ‘Rai3’. ”La società italiana di pediatria si è espressa in maniera inequivocabile, stanno vedendo crescere nei reparti forme di covid severo nei bambini, il covid nei bambini può durare a lungo come il long covid negli adulti e quello è il pericolo più grosso perché il virus è sperimentale non il Vaccino”. ”I 4 milioni di bambini vaccinati in America, che sono più di tutta la popolazione pediatrica che ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 5 dicembre 2021)anti-Covid aitra i 5-11, la campagna di immunizzazione partirà a breve. ”Ci aspettiamo un avvio cauto, perché anche qui chi poteva stare zitto non l’ha fatto, chi ha parlato senza avere ancora i dati non l’ha fatto” ha detto il consigliere del commissario straordinario Figliuolo, Guido, a Mezz’ora in più’ sui ‘Rai3’. ”La società italiana di pediatria si è espressa in maniera inequivocabile, stanno vedendo crescere neiforme di covid severo nei, il covid neipuò durare a lungo come il long covid negli adulti e quello è il pericolo più grosso perché il virus è sperimentale non il”. ”I 4 milioni divaccinati in America, che sono più di tutta la popolazione pediatrica che ...

Advertising

RobertoBurioni : Porro dimentica che il 29 agosto 2021 un vaccino sotto i 12 anni non aveva senso per un motivo molto semplice: non… - AndreaDianetti : Ve siete buttati in corpo per anni di tutto, da alcoolici diluiti con non si sa cosa nelle discoteche, droghe varie… - TgLa7 : Braccio di #silicone: sarebbe un medico odontoiatra biellese di 57 anni sospeso dalla professione perché non vaccin… - Piros_lakotars : RT @Marco_dreams: La prima, grande ondata si registrò tra il 1938 e il 1939, ne fu vittima anche la figlia di Mussolini, Anna Maria, a 7 an… - etnaboris : RT @Marco_dreams: La prima, grande ondata si registrò tra il 1938 e il 1939, ne fu vittima anche la figlia di Mussolini, Anna Maria, a 7 an… -