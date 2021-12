Thorsby | «Abbiamo l’occasione di prendere punti contro una squadra forte»

(Di domenica 5 dicembre 2021) Morten, centrocampista della Sampdoria, ha parlato prima del matchla Lazio: le sue dichiarazioni Morten, centrocampista della Sampdoria, ha parlato prima del matchla Lazio: le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. SAMPDORIA LAZIO – «Noi dobbiamo andare a cento all’ora.tante partite in casa e dobbiamo spingere. Sappiamo che la prossima è il derby ma questa seradiunama che ha fatto degli errori». L'articolo proviene da Calcio News 24.

