Super Green pass, Ricciardi: «Anche sui bus e a lavoro. Omicron preoccupa, vaccino obbligatorio se il contagio cresce» (Di domenica 5 dicembre 2021) «Se sarà necessario, dovremo diffondere l?obbligo del Super Green pass. Penso ai posti di lavoro, ma Anche al trasporto pubblico locale». Il professor Walter Ricciardi,... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 5 dicembre 2021) «Se sarà necessario, dovremo diffondere l?obbligo del. Penso ai posti di, maal trasporto pubblico locale». Il professor Walter,...

stanzaselvaggia : Sono a Roma da 24 ore e mentre pensiamo al super green pass non ho avuto ancora l’onore di esibire il mio misero gr… - borghi_claudio : Non ci voleva un virologo per capire che il green pass non funzionava... e non ci vuole un virologo per capire che… - MiC_Italia : #COVID19, MiC: per musei, archivi e biblioteche Green pass in zona bianca e gialla, Super green pass per cinema e t… - Claudio_Piscopo : RT @SaverioMascaro: ?????? ma non avevano il super green xxx ? ?????? - Maria_Intermite : RT @stanzaselvaggia: Sono a Roma da 24 ore e mentre pensiamo al super green pass non ho avuto ancora l’onore di esibire il mio misero green… -