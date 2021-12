Salernitana, Colantuono: «L'approccio alla partita doveva essere diverso» (Di domenica 5 dicembre 2021) Le parole del tecnico della Salernitana, Stefano Colantuono, al termine del match perso contro il Milan 2-0. «Questa situazione ci vede in grandissima emergenza contro squadre di un certo blasone. Oggi avevamo grossi problemi: Ribéry e Bonazzoli avevano problemi. Oggi l’approccio doveva essere più cattivo, più robusto: subire due gol dopo venti minuti e recuperare poi diventa difficile. L’approccio non mi è piaciuto. Queste sono partite che se vuoi portare a casa devi tenere qualcosa sul filo dell’equilibrio. Probabilmente il Milan avrebbe vinto uguale, ma noi saremmo dovuti essere più attaccati alla gara. Il Milan gioca sempre così: se vai sotto dopo venti minuti la partita non è in salita, di più». Sul tipo di ... Leggi su footdata (Di domenica 5 dicembre 2021) Le parole del tecnico della, Stefano, al termine del match perso contro il Milan 2-0. «Questa situazione ci vede in grandissima emergenza contro squadre di un certo blasone. Oggi avevamo grossi problemi: Ribéry e Bonazzoli avevano problemi. Oggi l’più cattivo, più robusto: subire due gol dopo venti minuti e recuperare poi diventa difficile. L’non mi è piaciuto. Queste sono partite che se vuoi portare a casa devi tenere qualcosa sul filo dell’equilibrio. Probabilmente il Milan avrebbe vinto uguale, ma noi saremmo dovutipiù attaccatigara. Il Milan gioca sempre così: se vai sotto dopo venti minuti lanon è in salita, di più». Sul tipo di ...

