Patrizia, la figlia di Cecchini in Don Matteo, la ricordate? La sua vita è molto diversa adesso (Di domenica 5 dicembre 2021) Impossibile dimenticarla come Patrizia Cecchini nella fiction Don Matteo: ha partecipato alle prime stagioni della serie, ma cosa fa ora? Con lei ci siamo emozionati, abbiamo riso, sofferto e gioito: il suo personaggio è stato amato davvero da tutti tanto che la sua uscita dalla serie fu un colpo duro per tutti i fan di L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

