Ordine d’arrivo F1 | GP Arabia Saudita 2021 | Hamilton vince una gara pazza davanti a Verstappen Sainz 7° | Leclerc 8°

Leggi su oasport

(Di domenica 5 dicembre 2021) Oggi pomeriggio si è disputato un roboante GP di, penultima tappa del Mondiale F1. Il velocissimo tracciato di Jeddah ha regalato colpi di scena a non finire, con ben due bandiere rosse nelle battute iniziali e altrettante partenze da fermo. La prima è stata esposta per l’incidente di Mick Schumacher (ma dopo tre giri alle spalle della safety car, eravamo alla 13ma tornata), la seconda per il tamponamento su Russell alla ripartenza (subito dopo). È successo di tutto in entrambi i frangenti. Dapprima Lewise Valtteri Bottas sono rientrati ai bix, Maxnon si è fermato ed è balzato in testa ma la sua situazione era critica. La bandiera rossa gli ha dato una mano, perché ha potuto cambiare le gomme adempiendo all’obbligo regolamentare e portandosi in situazione di ...