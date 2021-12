Milan-Inter: segui con noi il match del campionato femminile | LIVE NEWS (Di domenica 5 dicembre 2021) Sono da poco ufficiali le formazioni con cui scenderanno in campo Milan e Inter. Ecco, dunque, le scelte definitive dei due tecnici, Rita Guarino e Maurizio Ganz. Milan femminile (3-5-2): Giuliani; Agard, Arnadottir, Fusetti; Thrige, Adami, Jane,... Leggi su pianetamilan (Di domenica 5 dicembre 2021) Sono da poco ufficiali le formazioni con cui scenderanno in campo. Ecco, dunque, le scelte definitive dei due tecnici, Rita Guarino e Maurizio Ganz.(3-5-2): Giuliani; Agard, Arnadottir, Fusetti; Thrige, Adami, Jane,...

Advertising

damore_marco : Milan e Inter due grandi squadre per gioco, struttura e mentalità. Peccato che gli Dei del calcio ci abbiano decima… - capuanogio : A bruciapelo: chi lo vince? #Milan #Inter #Napoli #Atalanta - FBiasin : #Milan 38 #Inter 37 #Napoli 36 #Atalanta 34 Che #SerieA ragazzi… #MilanSalernitana #RomaInter #NapoliAtalanta - RcCamera : RT @auro_milan: Ieri il #Milan è balzato in testa al campionato. Leggendo i giornali odierni avrei giurato che in testa ci fosse l’Inter… - FGugole : @Lanza__Matteo Torino ostico, ma secondo me 9 per noi sono fattibili. Come lo sono per voi. Si sta parlando di Milan, non di Inter. -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Inter Sacchi e la corsa scudetto: "L'Inter è quella messa meglio. Zaniolo, si gioca in undici..." La Gazzetta dello Sport Inter Femminle, Sousa: "Bello giocare contro il Milan, i derby raramente sono noiosi" La 10^ giornata del campionato di Serie A femminile, vedrà giocarsi il derby di Milano, tra Inter e Milan. Dello stesso, in una lunga intervista rilasciata a Tuttosport, ne ha parlato ...

Roma Inter: i numeri di Dumfries, Dzeko e Calhanoglu Dopo la pesante vittoria di ieri pomeriggio (4 dicembre 2021, ndr) all'Olimpico, analizziamo i numeri degli autori delle tre reti.

La 10^ giornata del campionato di Serie A femminile, vedrà giocarsi il derby di Milano, tra Inter e Milan. Dello stesso, in una lunga intervista rilasciata a Tuttosport, ne ha parlato ...Dopo la pesante vittoria di ieri pomeriggio (4 dicembre 2021, ndr) all'Olimpico, analizziamo i numeri degli autori delle tre reti.