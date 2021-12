Mietta e la paura che tanti hanno dei vaccini (Di domenica 5 dicembre 2021) La cantante ha spiegato in una intervista perché non era ancora vaccinata quando è risultata positiva durante Ballando con le stelle. La sua posizione è quella di molti altri italiani e non si tratta di No Vax Leggi su vanityfair (Di domenica 5 dicembre 2021) La cantante ha spiegato in una intervista perché non era ancora vaccinata quando è risultata positiva durante Ballando con le stelle. La sua posizione è quella di molti altri italiani e non si tratta di No Vax

Advertising

infoitcultura : Mietta: “Non sono vaccinata per paura, ho avuto uno choc anafilattico” - infoitcultura : Mietta a Fq Magazine spiega perchè non si è vaccinata: 'Ho avuto paura' - infoitcultura : Mietta: 'Selvaggia Lucarelli? Una cosa mi ha infastidita di più. Ho avuto paura quando ho letto il fogliettino del… - fatazoe : @mietta_official ciao.Leggev9 che hai avuto paura di vaccinarti perché reduce da una crisi anafilattica. Se può tra… - infoitcultura : Mietta e il vaccino anti Covid: «Non l'ho fatto per paura, soffro di attacchi di panico» -

Ultime Notizie dalla rete : Mietta paura Mietta furiosa: " Sono stata sp****nata davanti a tutti!" Dopo molto tempo, Mietta ha deciso di svelare il motivo per cui non si è sottoposta alla ... Così ho solo avuto paura. L'unico modo per tranquillizzarmi sarebbe stato fare degli accertamenti. Poi avevo ...

Storie Italiane, Eleonora Daniele strappa il telefono a Mariotto e risponde lei: "Siamo in diretta!" Eleonora Daniele si è scusata con Mietta e ha ripreso Mariotto che non è nuovo a comportamenti di ... Ho avuto paura più che di quei tifosi, di tutte le altre persone che erano attorno e non hanno fatto ...

Mietta e la paura che tanti hanno dei vaccini Vanity Fair.it Mietta e la paura che tanti hanno dei vaccini La cantante ha spiegato in una intervista perché non era ancora vaccinata quando è risultata positiva durante «Ballando con le stelle». La sua posizione è quella di molti altri italiani e non si tratt ...

Mietta dopo Ballando parla del vaccino: “Non l’ho fatto perché ero reduce da uno shock anafilattico” Mietta dopo Ballando parla del vaccino: “Non l’ho fatto perché ero reduce da uno shock anafilattico” Mietta dopo l’esperienza a Ballando con le stelle torna a parlare del perché non fosse vaccinata co ...

Dopo molto tempo,ha deciso di svelare il motivo per cui non si è sottoposta alla ... Così ho solo avuto. L'unico modo per tranquillizzarmi sarebbe stato fare degli accertamenti. Poi avevo ...Eleonora Daniele si è scusata cone ha ripreso Mariotto che non è nuovo a comportamenti di ... Ho avutopiù che di quei tifosi, di tutte le altre persone che erano attorno e non hanno fatto ...La cantante ha spiegato in una intervista perché non era ancora vaccinata quando è risultata positiva durante «Ballando con le stelle». La sua posizione è quella di molti altri italiani e non si tratt ...Mietta dopo Ballando parla del vaccino: “Non l’ho fatto perché ero reduce da uno shock anafilattico” Mietta dopo l’esperienza a Ballando con le stelle torna a parlare del perché non fosse vaccinata co ...