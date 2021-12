Maria De Filippi, i 60 anni della conduttrice autrice e produttrice con la capacità di raccontare gli italiani: “La tv è una lente d’ingrandimento su ciò che succede là fuori” (Di domenica 5 dicembre 2021) Maria De Filippi compie oggi 60 anni. Nata il 5 dicembre 1961 a Milano, a dieci anni si trasferisce con la famiglia a Mornico Losana, nell’Oltrepò Pavese. La sua carriera trentennale televisiva sintetizza efficacemente Raffaella Carrà che nel 2019 l’ha accolta nel suo talk “A raccontare comincia tu”. “autrice, produttrice e conduttrice delle sue trasmissioni la De Filippi non è solo un volto della tv, ma un marchio e un nome riconosciuto da tutti. Semplicemente, Maria”. Come si evince anche dall’interessante libro “In nome di Maria – L’era deFilippica della tivù” (Ed. Graphe.it) dello scrittore e autore tv Aldo Dalla Vecchia, sono molteplici i motivi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 5 dicembre 2021)Decompie oggi 60. Nata il 5 dicembre 1961 a Milano, a diecisi trasferisce con la famiglia a Mornico Losana, nell’Oltrepò Pavese. La sua carriera trentennale televisiva sintetizza efficacemente Raffaella Carrà che nel 2019 l’ha accolta nel suo talk “Acomincia tu”. “delle sue trasmissioni la Denon è solo un voltotv, ma un marchio e un nome riconosciuto da tutti. Semplicemente,”. Come si evince anche dall’interessante libro “In nome di– L’era decativù” (Ed. Graphe.it) dello scrittore e autore tv Aldo Dalla Vecchia, sono molteplici i motivi ...

Corriere : Maria De Filippi compie 60 anni: come incontrò Costanzo e perché volle adottare un figl... - rtl1025 : ???? Tanti auguri Maria De Filippi, la regina della TV italiana! ???? Oggi compie 60 anni ???? - IlContiAndrea : Il coma, il bullismo, le delusioni in amicizia e in amore. Poi la rinascita ad #Amici e i consigli di Maria De Fili… - Rodica17957578 : RT @fanpage: 'Sento di dovere tutto a Maria. Venticinque anni fa ho cominciato a lavorare con Maurizio Costanzo, ma subito dopo è arrivata… - rotaruchristina : RT @Corriere: Maria De Filippi compie 60 anni: come incontrò Costanzo e perché volle adottare un figl... -