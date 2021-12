I No Vax pentiti possono sconfiggere il pensiero paranoide No Vax (Di domenica 5 dicembre 2021) Il vaccino anti-Covid come il vaso di Pandora ha fatto esplodere nel mondo, se pur in modo circoscritto, paure e resistenze, che vanno ben aldilà della stessa vaccinazione. Infatti le diffuse campagne di vaccinazioni di massa hanno suscitato in quanti si opponevano al vaccino accuse violente ed implacabili per le restrizioni da parte dei governi delle libertà individuali, per la dittatura sanitaria, per i complotti delle lobby internazionali e delle Big Pharma e addirittura per l’utilizzo del virus ai fini del controllo demografico. Scavando nelle profondità della psiche sia a livello individuale che sociale il vaccino ha riportato a galla antiche diffidenze, sospetti e addirittura paranoie nei confronti del potere. Ci si può chiedere quanto sia estesa la resistenza e l’opposizione alla vaccinazione, ossia il mondo dei no vax le cui proteste sono ben più rumorose di quanti siano in ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 5 dicembre 2021) Il vaccino anti-Covid come il vaso di Pandora ha fatto esplodere nel mondo, se pur in modo circoscritto, paure e resistenze, che vanno ben aldilà della stessa vaccinazione. Infatti le diffuse campagne di vaccinazioni di massa hanno suscitato in quanti si opponevano al vaccino accuse violente ed implacabili per le restrizioni da parte dei governi delle libertà individuali, per la dittatura sanitaria, per i complotti delle lobby internazionali e delle Big Pharma e addirittura per l’utilizzo del virus ai fini del controllo demografico. Scavando nelle profondità della psiche sia a livello individuale che sociale il vaccino ha riportato a galla antiche diffidenze, sospetti e addirittura paranoie nei confronti del potere. Ci si può chiedere quanto sia estesa la resistenza e l’opposizione alla vaccinazione, ossia il mondo dei no vax le cui proteste sono ben più rumorose di quanti siano in ...

