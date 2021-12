Green pass base per bus, metro, trasporti pubblici: come funziona (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il Green pass da oggi, 6 dicembre, è necessario per salire su bus e metro. Le nuove regole entrano in vigore in tutta Italia, in base al decreto che istituisce anche il Super Green pass. Da oggi, il certificato semplice – che si ottiene con un tampone negativo, molecolare (valido 72 ore) o rapido (48 ore) – serve per entrare per entrare in metropolitana, salire sugli autobus e prendere treni regionali. Le uniche esenzioni riguarderanno i soggetti di età inferiore ai 12 anni e i soggetti esentati dalla campagna vaccinale. Per viaggiare localmente non serve dunque il Super Green pass – rilasciato a vaccinati e guariti – né durante le festività (ossia dal 6 dicembre al 15 gennaio, periodo durante il quale serve il Green ... Leggi su italiasera (Di lunedì 6 dicembre 2021) Ilda oggi, 6 dicembre, è necessario per salire su bus e. Le nuove regole entrano in vigore in tutta Italia, inal decreto che istituisce anche il Super. Da oggi, il certificato semplice – che si ottiene con un tampone negativo, molecolare (valido 72 ore) o rapido (48 ore) – serve per entrare per entrare inpolitana, salire sugli autobus e prendere treni regionali. Le uniche esenzioni riguarderanno i soggetti di età inferiore ai 12 anni e i soggetti esentati dalla campagna vaccinale. Per viaggiare localmente non serve dunque il Super– rilasciato a vaccinati e guariti – né durante le festività (ossia dal 6 dicembre al 15 gennaio, periodo durante il quale serve il...

