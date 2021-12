GFVip | arriva il chiarimento tra due gieffine Ecco cos’è accaduto VIDEO

(Di domenica 5 dicembre 2021), le dueSophie Codegoni e Maria Monsè sidopo gli ultimi accadimenti.Tra Sophie Codegoni e Maria Monsè nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip si è accessa un’amara discussione. Maria da diversi giorni è in conflitto con la giovane Codegoni dopo essersi scambiate alcune frecciatine. Nonostante Maria sta cercando in tutti i modi di entrare nel gruppo delle ragazze, Sophie tenta di ignorarla del tutto anzi ha rivelato che a “pelle” non trova simpatica Maria. In queste ultime ore però la questione tra Sophie e Maria è ancora del tutto irrisolta. Leggi anche –> dayane mello torna sui social per ringraziare i fanle sue parole Durante il pranzo le dueancora un volta hanno ...

Advertising

GrandeFratello : Arriva la dichiarazione di Alex: 'Mi sono innamorato di te...'?? #GFVIP - annadl52 : Lulù lo sappiamo che stai guardando il vetro difronte a te mentre fai la doccia X vedere se Manuel ti guarda ??ma le… - sonya70766316 : RT @Giovann45796763: LULÙ HA DETTO CHE GIAN HA FATTO UNA PUZZETTA E TUTTI A RIDERE ARRIVA GIAN E SOLEIL DERIDE GIANMARIA DICENDO DELLA PUZ… - Didi06417800 : Ogni volta che arriva Egoman porta il discorso su se stesso BASTAAAAAAA #gfvip - Elisa60388018 : RT @santos_milkelly: Ma questo nn è normale! Sono tutte donne ....stanno chiacchierando fra loro...arriva il belli in mezzo come il prezzem… -

Ultime Notizie dalla rete : GFVip arriva

Il Giorno

Ma da che pulpito?! Da che pulpitola predica per Lulù. Io oggi vi dico che se le ... lei ne è la prova ! 💜🧚🏻 @MontegrandeS #pic.twitter.com/yDm2GFWT1e ? A. (@...Appenala gallina sarà non piccante. Non la mangi? Allora fatti la pasta amore, non so che ... 🧨🧨🧨 #pic.twitter.com/UDqfCaewCR ? Grande Fratello (@GrandeFratello) ...Le due gieffine Sophie Codegoni e Maria Monsè si chiarimento dopo gli ultimi accadimenti in Casa. Ecco cos'è accaduto ...Il Grande Fratello Vip ha spostato in avanti la data della finale e nel reality è previsto, nei prossimo giorni, un entra ed esci di concorrenti. A breve infatti i reclusi decideranno ...