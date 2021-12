F1: Gp Arabia Saudita, Verstappen al comando davanti a Hamilton a metà gara (Di domenica 5 dicembre 2021) Jeddah, 5 dic. - (Adnkronos) - Dopo 25 dei 50 giri previsti nel Gp dell'Arabia Saudita Max Verstappen è al comando della gara. L'olandese della Red Bull ha sorpassato l'inglese della Mercedes Lewis Hamilton alla terza partenza di questo tormentato Gp. Al terzo posto Esteban Ocon (Alpine) che precede Daniel Ricciardo (McLaren) e Valtteri Bottas (Mercedes). Ottavo e nono posto per le due Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 dicembre 2021) Jeddah, 5 dic. - (Adnkronos) - Dopo 25 dei 50 giri previsti nel Gp dell'Maxè aldella. L'olandese della Red Bull ha sorpassato l'inglese della Mercedes Lewisalla terza partenza di questo tormentato Gp. Al terzo posto Esteban Ocon (Alpine) che precede Daniel Ricciardo (McLaren) e Valtteri Bottas (Mercedes). Ottavo e nono posto per le due Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc.

