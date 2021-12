Covid in Usa: salgono a più di 1000 i morti al giorno (Di domenica 5 dicembre 2021) Il Covid in Usa non arresta la sua corsa: sono infatti più di 1000 i decessi giornalieri in America. Usa e Covid: la pandemia non ferma la sua corsa Il Covid raggiunge ancora livelli che destano gravi preoccupazioni in Usa. I contagi infatti tornano a superare i 100 mila al giorno e i decessi quota 1000: la media dell’ultima settimana è di 114.150 nuovi casi, con un incremento del 52,4%, e di 1257 morti (+42%), a quanto riporta la fonte il Washington Post. La popolazione pienamente vaccinata è al di sotto del 60%, precisamente al 59,8%. L'articolo proviene da Metropolitan Magazine. Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 5 dicembre 2021) Ilin Usa non arresta la sua corsa: sono infatti più dii decessi giornalieri in America. Usa e: la pandemia non ferma la sua corsa Ilraggiunge ancora livelli che destano gravi preoccupazioni in Usa. I contagi infatti tornano a superare i 100 mila ale i decessi quota: la media dell’ultima settimana è di 114.150 nuovi casi, con un incremento del 52,4%, e di 1257(+42%), a quanto riporta la fonte il Washington Post. La popolazione pienamente vaccinata è al di sotto del 60%, precisamente al 59,8%. L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

Nevada, primo stato USA che chiede un 'Sovrapprezzo' sanitario ai non vaccinati Giovedì scorso il Nevada è diventato il primo stato USA a imporre un pagamento supplementare di previdenza sanitaria ai lavoratori che non hanno ricevuto un vaccino contro il COVID - 19, anche se il sovrapprezzo non entrerà in vigore fino alla metà ...

Coronavirus, negli Usa oltre 100 mila casi e 1000 morti al giorno La pandemia raggiunge nuovamente livelli allarmanti in Usa , dove i contagi da Covid tornano a superare i 100 mila al giorno e i decessi quota 1000: la media dell'ultima settimana è di 114.150 nuovi casi, con un incremento del 52,4%, e di 1257 morti (+42%)...

Salute & Benessere. Covid, dalla mascherina l'unica reale protezione? Ciò appare ancora più importante se si considera che un recente studio di coorte retrospettivo sul vaccino Pfizer, dal titolo "Effectiveness of mRNA BNT162b2 COVID-19 vaccine up to 6 months in a large ...

Vaccino Covid, ora si guarda ai neonati: «Per la fascia 0-5 anni l'ok in primavera» Mancano 12 giorni al via in Italia alla somministrazione del vaccino anti-Covid per la fascia dei bambini dai 5 agli 11 anni, prevista per il 16 dicembre prossimo, ma già si guarda ...

