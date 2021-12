Covid, imprenditore non vaccinato muore a 72 anni: il contagio durante una cena con gli amici (Di domenica 5 dicembre 2021) Non si era voluto vaccinare e ha contratto il virus. Il ha avuto la meglio su un 70enne di , comune in provincia di . Fatale è stata la cena di San Martino trascorsa con degli amici - almeno altri tre ... Leggi su leggo (Di domenica 5 dicembre 2021) Non si era voluto vaccinare e ha contratto il virus. Il ha avuto la meglio su un 70enne di , comune in provincia di . Fatale è stata ladi San Martino trascorsa con degli- almeno altri tre ...

