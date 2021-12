Ultime Notizie Roma del 04-12-2021 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 4 dicembre 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla riduzione in studio Giuliano Ferrigno Ancora devo mangiare se capiti nel primo piano per un non vaccinato rispetto ad una vaccinato da meno di 5 mesi il rischio è di 10 volte maggiore di ricovero 16 volte maggiore di terapia intensiva e nove volte maggiore di morte sono i dati che oggi l’istituto superiore di sanità inserisce nel report settimanale steso sull’epidemia in Italia negli ultimi 30 giorni rileva il documento diffuso dall’istituto una maggiore incidenza di casi diagnosticati nella popolazione non vaccinata Inoltre calcolato il tasso di ospedalizzazione per i non vaccinati 262 ricavati per 100.000 abitanti evidenzia come questo sia Circa 7 volte più alto rispetto ai vaccinati con a ciclo completo da meno di 5 mesi 39 ricavati per 100.000 abitanti e se volte più alto rispetto e ...