Ultime Notizie Roma del 04-12-2021 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 4 dicembre 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesca Vitale in studio quest’anno per i regali di Natale gli italiani spenderanno €158 a testa al 8% in meno rispetto ai €164 dello scorso anno in meno 36% in confronto al 2009 il complesso le spese raggiungeranno i 6,9 miliardi contro i 7,4 del 2020 con inflazione i rincari delle bollette che rischiano di ridurre ulteriormente la quota di tredicesima destinata a queste spese e quanto emerge da un’analisi di Confcommercio per i perdenti Sangalli per rilanciare la fiducia occorre accelerare il previsto taglio delle tasse a cominciare da IRPEF e oneri contributivi a carico delle imprese la provo dentro administration statunitense ampliato l’autorizzazione all’uso di emergenza per gli anticorpi monoclonali e lambiva le spese mi manda per i pazienti sotto i 12 anni lo rende noto l’azienda Eli ...