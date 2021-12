Turismo: Bto, 10mila visualizzazioni, 274 speaker e 24 paesi coinvolti (Di sabato 4 dicembre 2021) Roma, 3 dic. (Labitalia) - Oltre 10mila visualizzazioni da remoto, 274 speaker esperti della Travel Industry, 102 eventi distribuiti in cinque giornate e tre diverse location, con ospiti in presenza, in collegamento virtuale e anche in... Leggi su europa.today (Di sabato 4 dicembre 2021) Roma, 3 dic. (Labitalia) - Oltreda remoto, 274esperti della Travel Industry, 102 eventi distribuiti in cinque giornate e tre diverse location, con ospiti in presenza, in collegamento virtuale e anche in...

Advertising

Agricolae1 : #Turismo @regionetoscana, la prima edizione ibrida di @BTO_travel #BTO chiude a quota 10k visualizzazioni e dà appu… - Trend_Sett : BTO: innovazione e sostenibilità chiavi del turismo che verrà... #BTO - landex_samuel : Speciale BTO: nuovi trend, vision e strategie per un turismo post pandemia, convegno Next Generation SIAA a Roma e… - VarGroup : RT @CarloVischi: Bella esperienza a @BTO_travel per il panel dedicato alla #tracciabilita come strumento di connessione fra #agroalimentare… - giuliog : RT @Agricolae1: @BTO_travel @regionetoscana @PromoFirenze @DarioNardella @EugenioGiani , #Turismo enogastronomico, @giamma71 (@Mipaaf_ ): I… -