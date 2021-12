Spaccio di droga, quattro arresti al Parco Verde di Caivano (Di sabato 4 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiI Carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, della Sezione Operativa della Compagnia di Casoria e della Tenenza di Caivano, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro persone di Caivano, legate tra loro da strettissimi vincoli di sangue. Il provvedimento restrittivo è stato richiesto al Giudice per le indagini preliminari di Napoli dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura partenopea nei confronti dei quattro indagati, poiché ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, di aver diretto e gestito un’associazione finalizzata allo Spaccio di stupefacenti avente la “sede operativa” nel Parco Verde del comune di Caivano. Per le indagini, avviate ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 4 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiI Carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, della Sezione Operativa della Compagnia di Casoria e della Tenenza di, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dipersone di, legate tra loro da strettissimi vincoli di sangue. Il provvedimento restrittivo è stato richiesto al Giudice per le indagini preliminari di Napoli dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura partenopea nei confronti deiindagati, poiché ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, di aver diretto e gestito un’associazione finalizzata allodi stupefacenti avente la “sede operativa” neldel comune di. Per le indagini, avviate ...

