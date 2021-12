Sanremo 2022, chi sono i Big in gara: l’annuncio di Amadeus al Tg1 (Di sabato 4 dicembre 2021) Questa sera, sabato 4 dicembre 2021, alle ore 20, nel corso dell’edizione del Tg1, Amadeus ha annunciato il cast ufficiale di Sanremo 2022, con i nomi dei 22 Big in gara alla 72esima edizione del Festival. Il conduttore e direttore artistico della kermesse, al suo terzo Sanremo consecutivo, ha svelato l’elenco dei cantanti che vedremo sul palco del teatro Ariston dall’1 al 5 febbraio 2022 nel corso di due collegamenti nell’edizione del Tg1 delle 20 condotta da Francesco Giorgino. Ecco tutti i nomi dei Big di Sanremo 2022: Elisa, Dargen D’amico, Gianni Morandi, Ditonellapiaga con Rettore, Noemi, Highsnob e HU, Le vibrazioni, Sangiovanni, Massimo Ranieri, La Rappresentante di Lista, Ana Mena. Emma, Achille Lauro, Michele Bravi, Iva Zanicchi, Rkomi, ... Leggi su fattidigossip (Di sabato 4 dicembre 2021) Questa sera, sabato 4 dicembre 2021, alle ore 20, nel corso dell’edizione del Tg1,ha annunciato il cast ufficiale di, con i nomi dei 22 Big inalla 72esima edizione del Festival. Il conduttore e direttore artistico della kermesse, al suo terzoconsecutivo, ha svelato l’elenco dei cantanti che vedremo sul palco del teatro Ariston dall’1 al 5 febbraionel corso di due collegamenti nell’edizione del Tg1 delle 20 condotta da Francesco Giorgino. Ecco tutti i nomi dei Big di: Elisa, Dargen D’amico, Gianni Morandi, Ditonellapiaga con Rettore, Noemi, Highsnob e HU, Le vibrazioni, Sangiovanni, Massimo Ranieri, La Rappresentante di Lista, Ana Mena. Emma, Achille Lauro, Michele Bravi, Iva Zanicchi, Rkomi, ...

