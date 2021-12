Prodotti ittici e trasporto degli infermi, sequestri nel Napoletano (Di sabato 4 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoA Castellammare di Stabia (Na) e in altre località, i carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia e del nucleo investigativo di Torre Annunziata (NA) hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, su richiesta della locale Direzione distrettuale antimafia, dell’intero complesso aziendale e delle quote del capitale sociale di tre società che si occupano di commercio ittico e di un’azienda di servizi di ambulanza, per un controvalore complessivo stimato in circa 4 milioni di euro. Il complesso delle attività d’indagine, svolte dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Castellammare di Stabia e del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata e coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli, ha consentito l’acquisizione di gravi elementi indiziari circa ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 4 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoA Castellammare di Stabia (Na) e in altre località, i carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia e del nucleo investigativo di Torre Annunziata (NA) hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, su richiesta della locale Direzione distrettuale antimafia, dell’intero complesso aziendale e delle quote del capitale sociale di tre società che si occupano di commercio ittico e di un’azienda di servizi di ambulanza, per un controvalore complessivo stimato in circa 4 milioni di euro. Il complesso delle attività d’indagine, svolte dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Castellammare di Stabia e del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata e coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli, ha consentito l’acquisizione di gravi elementi indiziari circa ...

