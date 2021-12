Palermo, una passeggiata allo Sperone per il riscatto delle periferie (Di sabato 4 dicembre 2021) Una passeggiata per le vie del quartiere periferico dello Sperone a Palermo per continuare a dare voce a tutte le persone che credono ancora in un cambiamento possibile. Riconoscere le potenzialità di tanti luoghi “sospesi”, abitati e animati da tante persone. Camminare insieme per le strade dello Sperone, per dire che ciò che è accaduto qualche giorno fa ci riguarda il Mattino di Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di sabato 4 dicembre 2021) Unaper le vie del quartiere periferico delloper continuare a dare voce a tutte le persone che credono ancora in un cambiamento possibile. Riconoscere le potenzialità di tanti luoghi “sospesi”, abitati e animati da tante persone. Camminare insieme per le strade dello, per dire che ciò che è accaduto qualche giorno fa ci riguarda il Mattino di Sicilia.

Advertising

enpaonlus : - ilmattinodisici : Palermo, una passeggiata allo Sperone per il riscatto delle periferie: Una passeggiata per le vie del quartiere per… - ottavio05 : RT @dancapaolo: La Filca Cisl Palermo Trapanì riconferma Francesco Danese??grande persona!Con competenza,cuore e tenacia in questi anni ha f… - dancapaolo : La Filca Cisl Palermo Trapanì riconferma Francesco Danese??grande persona!Con competenza,cuore e tenacia in questi a… - sogniavppesi : comunque io mi meritavo una rapina con palermo e berlino come duo -