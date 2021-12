Omicidio Roma, 30enne ucciso da tre colpi di pistola: si indaga su regolamento di conti (Di sabato 4 dicembre 2021) Roma, 4 dicembre 2021 " Freddato da tre colpi di pistola, il 30enne Adrian Pascu è stato ucciso mentre entrava nell'ascensore del palazzo in cui abitava. L'Omicidio è avvenuto alle prime ore del ... Leggi su quotidiano (Di sabato 4 dicembre 2021), 4 dicembre 2021 " Freddato da tredi, ilAdrian Pascu è statomentre entrava nell'ascensore del palazzo in cui abitava. L'è avvenuto alle prime ore del ...

stop_fake_news_ : AGI - Gli investigatori acquisiranno le immagini delle videocamere presenti in zona Primavalle dove questa mattina… - bizcommunityit : Omicidio a Roma, ucciso a 30 anni a colpi di pistola: il cadavere nell'androne di un palazzo a Primavalle - alborama : RT @Anna302478978: Morti a Bg e zona rossa. Ipotesi pm: è omicidio colpos da Roma rimbalza la voce: indagato Zaccardi ex numero 2 di Speran… - francobus100 : Omicidio a Roma, uomo ucciso a colpi di pistola in un palazzo - sulsitodisimone : Trentenne ucciso con tre colpi di pistola a Roma. Aveva raccontato la sua storia in tv -