Obbligo vaccinale docenti e ATA dal 15 dicembre: nessun licenziamento né multa, ma sospensione senza stipendio (Di sabato 4 dicembre 2021) Il decreto legge 26 novembre 2021, n. 172, contenente misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, ha introdotto l'Obbligo vaccinale per il personale scolastico dal 15 dicembre. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 4 dicembre 2021) Il decreto legge 26 novembre 2021, n. 172, contenente misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, ha introdotto l'per il personale scolastico dal 15. L'articolo .

Advertising

lucianonobili : “La posizione di FDI è no green pass e che il governo dovrebbe mettere l’obbligo vaccinale ma sono contrari anche a… - GuidoDeMartini : ???? CAGLIARI: SABATO 4 DICEMBRE ???? ORE 16 in piazza Gramsci manifestazione di protesta CONTRO il pass e l’obbligo va… - fanpage : Secondo #ConorMcGregor l'obbligo vaccinale è 'un crimine di guerra' - 1211andreas : RT @bisagnino: Spagna, ministro della salute: “Fino a quando ci sarò io, non ci sarà alcun obbligo vaccinale” - SamGibili1 : RT @Roby86341796: Vorrei capire una cosa. Se in Italia verrà instaurato l'obbligo vaccinale,lo scudo PENALE cesserà di esistere vero? Qui… -