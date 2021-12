Mi chiamo Fabrizio Giudici di The Voice Senior sconvolti | colpaccio Clerici | sapete chi è questo 76enne?

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 4 dicembre 2021) Comincia col botto The, il talent vip musicale di Rai1 condotto da Antonella. Sul palco sale niente meno chePausini, 76 anni, padre della popstar italiana più famosa nel mondo (Maneskin a parte), soprattutto in America Latina: Laura Pausini. A convincerlo a mettersi in gioco, non più giovane, non sarebbe stata la rampolla ma le le tre nipotine. "Buono divertente, sognatore e un po' matto", lo ha definito Laura, colma di amore e orgoglio. A The, Pausinisi è esibito in un pezzo di grande charme e decisamente impegnativo, Tra di voi dell'indimenticabile chansonnier Charles Aznavour, mito musicale e punto di riferimento anche di Silvio Berlusconi. La performance del "padre d'arte" ha conquistato tutti i ...