Live In Courmayeur, ministro Messa: "Il problema maggiore è valorizzare i nostri laureati" (Di sabato 4 dicembre 2021) Nella seconda giornata di Sky TG24 Live In Courmayeur (L'EVENTO - IL PROGRAMMA - - GLI OSPITI) è intervenuta la ministra dell'Università e della Ricerca Maria Cristina Messa. "Il problema maggiore" in Italia "è la valorizzazione dei nostri laureati", ha detto. "Andare all'estero è opportuno, anche io sono stata cinque anni fuori, è un elemento fa crescere", ma "stiamo riflettendo sull'offerta formativa. Ci sono più di 80 università in Italia, dobbiamo renderle attrattive". "Il nostro punto di forza è avere una formazione teorica molto forte e trasversale, non troppo specialistico. Il mondo anglosassone è più verticale. Il nostro sistema è molto legato alla cultura, meno pragmatico. L'altro lato della medaglia è che i nostri corsi possono sembrare ..."

